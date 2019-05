Løkke og Frederiksen kan ikke stå alene

* Socialdemokratiets Mette Frederiksen skal sandsynligvis finde en god del mandater uden for eget parti for efter valget at stable de 90 nødvendige mandater sammen til at danne et nyt flertal mod den siddende regering.

* SF, De Radikale og Enhedslisten har på forhånd betinget deres støtte til Mette Frederiksen af forskellige og i nogle tilfælde modstridende krav.

* Enhedslisten har også sagt, at det vil pege på sin egen Pernille Skipper, hvis partierne til venstre for Socialdemokratiet bliver lige så store som Socialdemokratiet.

* Alternativet har for at gøre op med blokpolitikken valgt ikke at pege på andre end sin egen politiske leder, Uffe Elbæk.

* Lars Løkke Rasmussen vil formentlig få brug for støtte fra alle de øvrige partier i blå blok, hvis han skal fortsætte som statsminister.

* Fra de nuværende regeringspartnere, Konservative og Liberal Alliance, er der krav om skattelettelser og at det offentlige forbrug ikke vokser.

* Fra Dansk Folkeparti er der lige modsat krav om, at den offentlige velfærd tilføres midler. DF har desuden som kardinalpunkt, at grænsekontrollen opretholdes i næste valgperiode.

