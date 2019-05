Løkke og Frederiksen løber med omtalen i valgkampen

De to største partiers spidskandidater får ifølge opgørelse lige så meget omtale som de øvrige 11.

Selv om vi ikke har præsidentvalg i Danmark, så kan man godt via medierne få den opfattelse, at den igangværende valgkamp er et spørgsmål om, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) skal styre landet de kommende fire år.

I hvert fald viser en opgørelse, som forskere på Roskilde Universitetscenter (RUC) har foretaget, at de to får meget mere omtale end de øvrige partiledere.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i, hvor ofte de 13 partiledere har været omtalt på radio og tv i valgkampens første tre uger.

Det viser sig, at Lars Løkke Rasmussen har fået 28 procent af omtalen, mens Mette Frederiksen har fået 22 procent af omtalen.

- Det er en tendens, vi har set gennem de sidste valgkampe, hvor medierne vælger at fokusere på de store partier og giver dem rigtig meget taletid, selv om flere partiledere - allerede inden valgkampen startede - havde sagt, at de også kunne kandidere til statsministerposten, siger Mark Blach-Ørsten, der er professor på RUC.

Længere nede på listen finder man Kristian Thulesen Dahl (DF) med 12 procent samt Morten Østergaard (R) og Pia Olsen Dyhr (SF) med blot 5 procent.

Forskerne undersøger også omtalen i skriftlige medier og har konstateret, at mens Rasmus Paludan (SK) der får 9 procent af omtalen, er det tilsvarende tal for radio og tv blot 5 procent.

/ritzau/