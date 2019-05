Løkke og Frederiksen mødes tirsdag i ny tv-duel

Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen skal diskutere politik i TV2 Nyhederne tirsdag aften.

Selv om folketingsvalget formelt ikke er udskrevet, spidser den politiske debat til.

Og tirsdag mødes de to største bejlere til statsministerposten, Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S), så igen til en direkte tv-duel på ord og holdninger.

TV2 fortæller på Twitter, at de to partiformænd mødes i 19 Nyhederne tirsdag aften, hvor de skal diskutere adgang til tidligere pension for nedslidte danskere.

Det er kun anden gang, at de to politikere mødes i en tv-debat på tomandshånd.

Første gang skete det 31. marts i en særudgave af 21 Søndag på DR. Dengang varede debatten 45 minutter, mens TV2 tirsdag har sat omkring et kvarter af til formålet.

/ritzau/