Løkke og Merkel vil arbejde for at sikre Ukraine med ny gasledning

Ukraine skal fortsat være transitland, hvis der bliver givet grønt lys til Nord Stream 2-gasledningen.

Tysklands kansler Angela Merkel siger ifølge Reuters, at hun er enig med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i, at der skal arbejdes for at Ukraine fortsat er transitland for russisk gas i forhold til den planlagte Nord Stream 2-gasledning.

Det skriver Reuters fra et pressemøde med Angela Merkel og Lars Løkke Rasmussen, der bliver afholdt efter en frokost mellem de to.

- Vi skal sikre, at Ukraine ikke bliver negativt påvirket af Nord Stream 2.

- Danmark er blevet bedt om en afgørelse, men ærligt talt mener jeg, at det er en afgørelse, der skal træffes i fællesskab med eksempelvis Tyskland, sagde Lars Løkke Rasmussen efterfølgende på pressemødet.

Nord Stream 2 er en stor, planlagt udvidelse af gasledningen Nord Stream, der løber fra området omkring Sankt Petersborg via Nordsøen til Europa.

Udvidelsen er en varm kartoffel politisk. Hvis Rusland kan eksportere gas til Europa uden om Ukraine, så vil det øge Rusland evne til at lamme Ukraines gasforsyning betragteligt.

For nuværende kan Rusland ikke stoppe sin gasforsyning til Ukraine uden også delvist at stoppe sin lukrative eksport af gas til Europa.

/ritzau/