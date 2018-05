Løkke om afdød V-minister: Hans verdenssyn spændte bredt

Niels Anker Kofoed sov stille ind søndag morgen i en alder af 89 år efter et langt politisk liv for Venstre.

Afdøde Niels Anker Kofoeds verdenssyn strakte sig fra de små sager på sin fødeø Bornholm til de store visioner om Europa.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtaler, at han med sorg modtog nyheden om den tidligere Venstre-ministers død, der fandt sted søndag morgen. Han sov stille ind, 89 år gammel.

- I Niels Anker Kofoed har vi mistet en politiker, som evnede at spænde fra det helt lokale til det globale. I hans verden var der plads til såvel små sager på Bornholm som store visioner for Europa.

- Æret være hans minde, siger Løkke i en pressemeddelelse.

Niels Anker Kofoed nåede at være minister, medlem af Folketinget og medlem af EU-Parlamentet.

Han kom fra en landbofamilie, hvilket også kom til udtryk i hans politiske karriere.

- For Niels Anker var det vigtigt at bidrage og tage ansvar. Sidst i 50'erne var han i en toårig periode formand for Venstres Ungdom, siger Lars Løkke Rasmussen.

Niels Anker Kofoed blev første gang valgt ind i Folketinget i 1968 og var landbrugs- og fiskeriminister i Poul Hartlings smalle Venstre-regering fra 1973 til 1975.

Senere fik han ministerkontoret igen - endda i to omgange.

Først som landbrugsminister i SV-regeringen fra 1978 til 1979 og igen i Poul Schlüters borgerlige firkløverregering fra 1982. Denne gang sad han som minister frem til 1986.

I en stor del af 90'erne sad Niels Anker Kofoed i Europa-Parlamentet.

- Lige fra Danmarks indtræden i EU – dengang EF – var Niels Anker Kofoed levende optaget af det europæiske samarbejde og ikke mindst de muligheder, som det gav for dansk eksport, siger Lars Løkke Rasmussen.

Her blev han kendt som en energisk fortaler for EU, inden han i 1999 stoppede sin politiske karriere og vendte hjem til sin fødeø og slægtsgården på Bornholm.

Dermed fik han mere tid til sin familie, men han stoppede ikke med at være aktiv i andre sammenhænge. Han tog således til møder som oplægsholder rundt om i landet og var desuden medlem af en række foreninger.

- Min mentor er død. Jeg tjente ham mange år, arbejdede for ham fra jeg var 18. Må han hvile i fred - mange tanker til familien, skriver Søren Pind (V) på Twitter. Han trådte tilbage som uddannelses- og forskningsminister i sidste uge.

/ritzau/