Løkke om briternes skilsmisse med EU: Der skal to til tango

Politikerne skal gerne barbere de største knaster for briternes udtræden af EU bort på snarligt topmøde.

Det er svært at danse tango, hvis ens partner bliver siddende på stolen med en masse krav, når der bliver inklineret.

Sådan er ordene fra landets statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), da han gennemgår det næste topmøde midt i oktober, som i overvejende grad vil omhandle briternes udtræden af EU.

- Der skal to til tango, og det er slet ikke os, der har budt op til dans, hvis man kan bruge det billede om nogen, der er på vej ud i en skilsmisse.

- Det er Storbritannien, der har besluttet at forlade fællesskabet. Det er Storbritannien, der har ansvaret for at byde ind med ønsker og ambitioner for den fremadrettede relation, man skal have, siger han.

Briterne forlader unionen 29. marts, så der skal gang i forhandlingerne, som er gået ind i slutfasen. Topmødet anses som en del-deadline, hvor man skal nå et godt stykke videre.

90 procent af udtrædelsesaftalen er i mål ifølge EU's chefforhandler, Michel Barnier. Når parterne ikke langt nok på mødet midt i oktober, er spørgsmålet, om det skal udløse et ekstraordinært EU-topmøde.

- Nogen har kaldt det sandhedens øjeblik, men man kan ikke sige så utroligt meget om sandheden endnu, men det kan vi forhåbentlig, når vi kommer tættere på.

- Forhandlingerne går ind i et højspændt slutspil, der forhandles intensivt med briterne, det hele er præget af stor uforudsigelighed, siger Løkke.

Der er fortsat en risiko for, at briterne træder ud uden en aftale for eksempelvis den fremtidige handel mellem unionen og Storbritannien.

- De to største knaster er grænsen mellem Nordirland og Irland samt den politiske erklæring om rammerne for det fremtidige forhold, siger Løkke.

Han slår fast, at man ikke kan få adgang til dele af det indre marked uden forpligtigelser.

- Det vil give britiske virksomheder fordele på bekostning af eksempelvis danske, siger Løkke.

Briterne foretrækker ingen aftale frem for en dårlig aftale har den britiske premierminister, Theresa May, for nylig gentaget.

Snart kommer hun et nyt britisk kompromisforslag om en løsning på backstop-problemet.

Det går ud på, at hvis ikke man kan finde en løsning, så der kan handles frit mellem Nordirland og EU-landet Irland, så vil Nordirland de facto blive i det indre marked og toldunion.

- Det vil være endog meget glædeligt, hvis der kommer et brugbart britisk forslag, for vurderingen er, at der er brug for bevægelse, hvis vi skal undgå det no deal-scenarie, der rykker tættere og tættere på.

- Det er vigtigt, at vi i slutfasen bevarer roen og holder hovedet koldt og ikke går på kompromis med egne grundlæggende interesser, for aftalen skal være langtidsholdbar, siger Lars Løkke Rasmussen.

Derudover skal migration og intern sikkerhed drøftes på topmødet.

/ritzau/