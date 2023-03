Løkke om Jon Stephensen: Han skal genopbygge tilliden

Det er op til kulturordfører Jon Stephensen (M) selv at genopbygge tilliden, som har lidt et knæk, efter at personer fra hans tid som teaterleder er trådt frem med kritik.

Det siger politisk leder Lars Løkke Rasmussen (M) forud for lørdagens årsmøde i Moderaterne, som endnu ikke er fyldt ét år.

- Det er helt åbenlyst, at der er kommet betydelige ridser i lakken. Det er kun Jon, der kan bidrage til i givet fald at få dem poleret væk. Det kan ingen andre gøre for ham. Det gør man ikke over et døgn.

- Det tager lang tid at opbygge tillid, det tager et splitsekund at nedbryde den. Det er hans opgave, men det rokker ikke ved, at han er et skattet medlem af vores folketingsgruppe, siger Løkke.

Jon Stephensen har på det seneste været i vælten med en række sager.

Han blev fyret som direktør for Aveny-T i maj 2022, efter at bestyrelsen havde mistet tilliden til ham.

Bestyrelsesformanden for Aveny-T, Henning Dyremose, har fortalt, at fyringen af Jon Stephensen blandt andet skyldtes, at han havde forfalsket en af teaterets bestyrelsesmedlemmers underskrift. Det afviser han selv.

TV 2 har beskrevet, hvordan Jon Stephensen ifølge en lang række kilder fra teaterbranchen skabte et ubehageligt arbejdsmiljø med trusler, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd i sin tid på teatret.

Lars Løkke Rasmussen har sagt til Jon Stephensen, at han skal passe sit folketingsarbejde og forsøge at genopbygge tilliden.

- Det gør man grundlæggende ved at adressere sin fortid. Det har han gjort ved at give undskyldninger, og så gør han det ved at passe sit arbejde.

- Han skal passe sit arbejde, og så skal han håndtere sin fortid. Det mener jeg, han gør, når han giver en uforbeholden undskyldning til de mennesker, han har haft et direkte personaleansvar for, siger Løkke.

Regeringen har et parlamentarisk flertal på 89 mandater mod oppositionens 86, hvis man fraregner de nordatlantiske.

I en tid med historisk mange partihoppere bliver personsagerne derfor fulgt nøje, for de kan i yderste konsekvens få indflydelse for regeringens virke.

Men det giver Løkke ikke meget for, for "et flertal er et flertal".

- Jeg har ikke nogen som helst forventning om, at vi kunne komme i en situation, hvor vi (Moderaterne, red.) skulle rokke ved regeringens flertal.

- Vi har en rolig og harmonisk folketingsgruppe. Så har der været nogle personting, men det rokker ikke ved, at vi har en rolig og harmonisk folketingsgruppe, siger han.

/ritzau/