Løkke om klimatopmøde: Vi kan kun opnå verdensmål sammen

Grønne løsninger på klimaproblemet skal findes igennem partnerskaber verden over, siger Lars Løkke Rasmussen.

Midt i biotekniske omgivelser med forskere i hvide kitler og petriskåle, der indeholder mikroorganismer, har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) en grøn vision.

Målet er enkelt; dog stort. I samarbejde med aktører fra hele verden skal FN's 17 verdensmål, der blandt andet indebærer en klimaindsats, være opfyldt inden 2030.

Sådan lyder det fra statsministeren, der torsdag er på rundvisning hos den bioteknologiske virksomhed Novozymes i Bagsværd. Det er der en særlig grund til.

- Novozymes er et eksempel på en dansk virksomhed, som via sine teknologier, sin research og sin forretning kan bidrage til at opfylde verdensmålene.

- 17 verdensmål skal vi nå i 2030, og man har regnet ud, at det koster 12 billioner dollar - det er rigtig mange penge.

- Det kræver simpelthen, at vi får dem, der laver lovene, dem, der planlægger byerne, og dem, der laver teknologien, bragt sammen, siger han.

Og det er netop grunden til, at København næste uge danner rammen om klimatopmødet P4G.

P4G står for "Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030" og blev lanceret af Løkke på vegne af regeringen i september sidste år.

Siden har projekter fået tilslutning fra en række europæiske lande samt lande som Etiopien, Chile og Sydkorea.

Over 500 mennesker - heriblandt politikere, virksomheder samt ngo'er fra mere end 50 lande - står på gæstelisten til klimatopmødet.

Det skal ikke munde ud i politiske beslutninger, men bane vej for nye teknologier til at redde miljøet, lyder det.

- Det kan ikke kun være luftig snak det hele. Det skal jo omsættes til noget konkret, for rundt omkring i verden er der mennesker, som ikke har vores levestandard.

- Vi skal sørge for at give dem en håndsrækning, så de kan få den, uden at de begår de fejl, som vi historisk set har begået ved at svine miljøet til, siger Lars Løkke.

Ifølge den administrerende direktør i Novozymes, Peder Holk Nielsen, er initiativet et vigtigt værktøj for virksomheder med gode idéer.

- P4G er et rigtigt godt værktøj til at få større skala på de meget gode idéer, der er rundt omkring i verden. Og det bidrager vi gerne til, siger Peder Holk Nielsen.

En af de idéer, som Novozymes bidrager til, er en særlig kiks baseret på quinoa fra etiopiske bønder. Den er udviklet af Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med Arla Food Ingredients.

Den meget næringsrige kiks, som statsministeren fik lejlighed til at smage, skal især hjælpe det etiopiske folkefærd ud af fattigdom og hungersnød, forklarer generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Quist-Sørensen.

Og det kan kun lykkes igennem et samarbejde.

- Jeg har kiksen med for at demonstrere, at samarbejde kan skabe resultater, siger hun.

- Vi har fordelen ved, at vi kender udfordringerne og problemerne, og så skal vi sætte os rundt om bordet og finde løsningerne på dem sammen.

Forhåbningen er, at lignende projekter vil se dagens lys efter klimatopmødet.

