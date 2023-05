Løkke om ny sikkerhedspolitisk strategi: EU skal udvides markant

Når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) tirsdag fremlægger regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, vil der blandt andet være tale om et skifte i den danske EU-politik.

Det siger udenrigsministeren i et interview med Berlingske.

Blandt andet siger han, at det er er "uafvendeligt", at EU skal udvides markant med flere lande.

- I det her nye sikkerhedspolitiske landskab er der ikke plads til gråzoner på landkortet, siger han til avisen.

- Og der er jo en række lande – Ukraine er udtalt, fordi det er under egentligt angreb – men det gælder også andre lande, der bliver intimideret af Rusland.

Lars Løkke Rasmussen mener ikke, at der er noget alternativ til at tilbyde landene et europæisk perspektiv.

Mandag er Lars Løkke Rasmussen i Georgien, som er et af de lande, der er et af de potentielle kandidatlande til at blive optaget i EU.

Her skal han blandt andet mandag officielt åbne Danmarks nye ambassade i landet.

- Med åbningen af ambassaden sender Danmark et signal til Georgien om, at vi fuldt ud støtter deres uafhængighed.

- Samtidig viser vi, at vi fra dansk side vil hjælpe dem med de rette reformer, så de kan indfri deres drømme om at blive en integreret del af EU, siger Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

De lande, som lige nu har status som kandidatland til EU-medlemskab er Albanien, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

Potentielle kandidatlande er Bosnien-Hercegovina, Kosovo og Georgien.

Lars Løkke Rasmussen vil ikke slække på kriterierne for at lukke nye lande ind, påpeger han i interviewet med Berlingske.

De såkaldte Københavnskriterier betyder, at ansøgerlande skal sikre demokrati, retssikkerhed og menneskerettigheder. Desuden skal det enkelte land have en fungerende markedsøkonomi.

Lars Løkke Rasmussen tager også hul på diskussionen om at gå fra konsensus til flertalsbeslutninger i europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, fordi det kan blive svært at enes om alle beslutninger i et udvidet EU.

Den danske regering har endnu ikke lagt sig fast på en position. Lars Løkke Rasmussen er dog ikke umiddelbart tilhænger af traktatændringer, men opfordrer til at være "open minded".

