Løkke om Rwanda-plan: Det er symbolpolitikkens overmand

Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for Moderaterne, tror ikke på, at det lykkes for Socialdemokratiet at oprette et modtagecenter for asylansøgere i det afrikanske land Rwanda.

Men sker det, vil den negative omtale fra verden være stor, spår den tidligere statsminister under den sidste partilederdebat på TV 2 før folketingsvalget tirsdag.

- Helt ærligt, hvis det kommer til at ske, så får vi et internationalt syn på Danmark, hvor smykkeloven er vand ved siden af, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han kalder Rwanda-projektet for "symbolpolitikkens overmand".

Artiklen fortsætter under annoncen

Den såkaldte smykkelov, som blev indført under Lars Løkkes VLAK-regering, fik stor negativ opmærksomhed i en række lande.

Men den lov var der alligevel "et eller andet rationale bagved", lyder det fra Løkke.

Smykkeloven, der blev vedtaget i 2016, gør det muligt at konfiskere værdigenstande, der er mere end 10.000 kroner værd, fra asylansøgere i Danmark.

I juni viste en opgørelse, at smykkeloven kun er brugt 17 gange på de seks år.

I stedet for et danskbesluttet modtagecenter i Rwanda eller et andet tredjeland mener Løkke, at det skal ske i fællesskab med EU.

- På den måde kan man måske godt bruge det her projekt til at puste til de andre (EU-lande, red.) lidt.

Også De Radikale taler for en fælles europæisk løsning.

Sofie Carsten Nielsen slår igen fast, at De Radikale ikke kan støtte en regering, der fortsætter arbejdet med et asylcenter i Rwanda.

Samme budskab lyder fra Frie Grønne og Sikandar Siddique.

Fra Enhedslisten og Mai Villadsen lyder det, at "vi ikke kan støtte en statsminister, der gennemfører det projekt".

Hos SF tror Pia Olsen Dyhr heller ikke på, at projektet nogensinde bliver gennemført. Men her lyder det blot, at SF vil "arbejde imod" planerne.

Venstre ønsker et modtagecenter i et tredjeland - det kan både være i Rwanda eller et andet sted, slår Jakob Ellemann-Jensen fast.

Det sker, efter at partiets udlændingeordfører Mads Fuglede (V) til Jyllands-Posten har sagt mandag, at han er skeptisk over for det realistiske i planen om at sende asylansøgere til Rwanda.

Problemet er, siger Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre ikke ved, hvad regeringen gør og lader informationer "være i mørket".

Statsminister Mette Frederiksen (S) forsvarer sin regerings planer om modtagecenteret.

Hun mener, at det nuværende flygtningesystem er "reelt brudt sammen".

- Det, vi foreslår, er langt mere bæredygtigt.

Mette Frederiksen pointerer også, at der skal være styr på både menneskerettigheder og internationale konventioner, før en endegyldig aftale kan indgås med Rwanda.

/ritzau/