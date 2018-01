Løkke opgiver ambitiøs skatteplan

Vi kan ikke indfri ambitionen om at give familierne mere luft i økonomien, siger statsministeren.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) opgiver at samle flertal for det, han betegner som en ambitiøs skatteaftale, der kunne sætte rammerne om danskernes skat frem til 2025 og sikre almindelige familier flere penge mellem hænderne.

Det fastslår han på et pressemøde tirsdag, indkaldt med kort varsel under den overskrift, at statsministeren ville redegøre for regeringens planer for foråret 2018.

Og i de planer indgår altså ikke at lette topskatten, hæve topskattegrænsen, eller fjerne eller forhøje loftet over beskæftigelsesfradraget, må man forstå.

- Vi må sande, at vi ikke kan indfri ambitionen om at give familierne lidt mere luft i husholdningerne, siger Løkke.

I stedet vil regeringen koncentrere sig om skattelettelser for de allerlaveste indkomster, så dem, der går fra overførselsindkomst til job får mere ud af det.

Og så skal der laves nogle justeringer, der sikrer, at det bedre kan betale sig at spare op til pension. En hensigt om at indgå sådanne to aftaler har regeringen faktisk allerede fået Dansk Folkepartis opbakning til, fremhæver Løkke.

- Helt tilbage i efteråret 2015 aftalte vi med DF, at vi skulle indføre et kontanthjælpsloft og integrationsydelse, siger statsministeren.

- Og vi aftalte også, at de penge, der blev frigjort, skulle bruges til at sikre, at det bedre kan betale sig at tage et lavtlønnet arbejde.

- Regeringen er kommet til den konklusion, at for at få en god start på 2018 vil vi hellere fokusere kræfterne på det, vi er enige om, siger Løkke.

Dermed er planerne om at give skattelettelser til "danskerne som de er flest" lagt i skuffen, lader Løkke forstå.

Til gengæld bliver der heller ikke umiddelbart noget af det paradigmeskift i udlændingepolitikken, Dansk Folkeparti har krævet til gengæld for overhovedet at gå med til skattelettelser.

- Der risikerer vi at komme ind i et langstrakt forløb, hvor vi risikerer at blokere for andre nødvendige beslutninger, vurderer statsministeren.

/ritzau/