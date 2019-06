Løkke opgiver VLAK - vil danne regering hen over midten

Statsministeren er kommet til den konklusion, at det ikke bliver muligt at danne regering med de blå partier.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) opgiver at danne en VLAK-regering efter folketingsvalget onsdag.

Det siger han til TV2.

Statsministeren vil i stedet for en borgerlig-liberal regering gå efter en regering hen over midten.

- Jeg er nået til den konklusion, at hvis Venstre får et styrket mandat i morgen, så vil jeg bruge al min energi og erfaring på at se, om ikke det kan lade sig gøre at samle en regering med ansvarlige erfarne partier hen over midten, siger Lars Løkke Rasmussen tirsdag til TV2.

- Der er brug for samling på midten, tilføjer statsministeren.

Venstre har været regeringsparti siden folketingsvalget i juni 2015.

I november 2016 fik partiet selskab af Liberal Alliance og De Konservative i det, der blev kendt som VLAK-regeringen.

Regeringen gik egentlig til valg på at fortsætte samarbejdet. Men meningsmålingerne har entydigt peget på en markant valgsejr til rød blok.

Statsministeren luftede i bogen "Befrielsens øjeblik", der udkom i begyndelsen af valgkampen, tanker om en regering med Venstre og Socialdemokratiet.

Han understregede dengang, at førsteprioriteten stadig var at fortsætte samarbejdet med de øvrige partier i VLAK-regeringen.

De tre regeringspartier har under valgkampen fremlagt ret forskellige politikker, ofte med Venstre i modsætningsforhold til Liberal Alliance og De Konservative.

Socialdemokratiets partiformand, Mette Frederiksen, står til at blive statsminister. Hun er dog udfordret af krav fra partierne i rød blok, blandt andet på udlændingeområdet og den økonomiske politik.

Samtidig må Lars Løkke Rasmussen, ud over Dansk Folkepartis forventede vælgerlussing, se partier som Nye Borgerlige og Stram Kurs være reelle kandidater til at komme i Folketinget.

Mens statsministeren holder en lille døren åben for regeringskollegerne, så har han ikke lyst til et nærmere samarbejde med Stram Kurs og Nye Borgerlige.

- Jeg vil ikke udelukke nogen på forhånd. Det er heller ikke sådan, jeg siger farvel til mine regeringskolleger.

- Men der er brug for at se, om ikke det kan lade sig gøre at bygge et projekt på midten af dansk politik.

- Jeg udelukker ikke nogen på forhånd bortset fra de yderste fløje på begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen til TV2.

