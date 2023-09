Løkke orker ikke nepotisme-debat og går efter mindst to EU-pladser

Moderaterne går efter minimum to pladser i EU-Parlamentet ved valget næste år.

Det siger partistifter og politisk leder for Moderaterne, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

- Bosse og Bergur. Bare bedst. Det er de to, som vi gerne vil have valgt til Europa-Parlamentet. Som et minimum, siger Løkke i forbindelse med et doorstep fredag.

Løkke henviser til erhvervskvinden Stine Bosse og Bergur Løkke Rasmussen, der er søn af partistifteren, og som i dag allerede sidder i EU-Parlamentet.

Bosse bliver partiets spidskandidat, mens Bergur Løkke Rasmussen trods ros for sit nuværende arbejde og sin erfaring fra EU-Parlamentet, er nummer to for Moderaterne.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen er Bosse det bedste bud på en spidskandidat. Desuden undgår han gerne en debat om nepotisme, hvis nu sønnen var blevet spidskandidat.

- Det er vigtigt for mig og Moderaterne, at vi stiller det stærkest mulige hold, i forhold til at vi bliver en blivende stemme i dansk politik.

- Gør vi det så ved at stille Bergur op som nummer et, og så skulle vi også svare på en masse spørgsmål, der handler om nepotisme, og om det ikke bare er et familieparti? Eller gør vi det ved at sige, at vi stiller en bred vifte af folk op med to kompetente mennesker i spidsen?

- Og for at være ærlig. Det her skaber bedre muligheder for, at jeg kan kaste mig fuldt ind i det her. Vi gør det, der er bedst for Moderaterne, siger Lars Løkke Rasmussen.

Partistifteren vurderer, at en kommende valgkamp havde handlet om nepotisme, hvis Bergur Løkke Rasmussen var blevet spidskandidat.

Spørgsmål: Lars, er det et så stort minus for Bergur, at han hedder Løkke Rasmussen til efternavn?

- Det handler ikke minus. Det handler om plus. Det er et stort plus for Moderaterne, at Stine Bosse, som er en profileret dansk erhvervskvinde og en stærk europapolitisk stemme, stiller op for Moderaterne.

- Det er et kæmpe plus. Det er også et plus, at Bergur stiller op. Det er også et plus, at de 11 andre, når vi har dem på plads, stiller op. Det er plus, plus, plus, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi stiller to op i spidsen. En spids-spidskandidat og en spidskandidat, et team, og med en ambition om at få to valgt ind. Det har jeg meget svært ved at være ulykkelig over, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/