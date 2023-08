Løkke: Overenskomst skal give fri udenlandsk rekruttering

Moderaterne har på sit sommergruppemøde vedtaget et politisk oplæg med 12 konkrete forslag til at skaffe mere udenlandsk arbejdskraft.

Det siger politisk leder Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde.

Et konkret forslag lyder, at partiet blandt andet vil have en "overhalingsbane", så hvis man har en virksomhed, der er overenskomstdækket, skal man kunne hente medarbejdere i udlandet.

- Der er beløbsgrænser, positivlister - alle mulige regler, man i Siri (Styrelsen for International Rekruttering og Integration, red.) skal bedømme, om folk efterlever, siger Lars Løkke.

- Vi foreslår en overhalingsbane - et forslag, der trumfer det hele. Nemlig, at hvis man er en arbejdsgiver, der har tegnet overenskomst og har en tillidsmandsdækket virksomhed, skal man sådan set bare have mulighed for at trække medarbejdere til på overenskomstmæssig løn.

Det skal ligeledes være et incitament til at få flere virksomheder på overenskomst, lyder det fra Lars Løkke.

Han siger, at det i dag er en fjerdedel af arbejdsmarkedet, der ikke er overenskomstdækket.

Forslaget er dog ikke blevet vendt med Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen (S), siger Løkke videre.

- Det forslag, vi har, bør tale direkte ind i hjertet på en god socialdemokrat, for det er en stor hyldestsang til den danske model.

- Det er et skub til den danske fagbevægelse - også i en tid, hvor det nogle steder kniber med at gøre fagbevægelsen attraktiv.

- Vi (Danmark, red.) har en stor organisationsgrad og et lille konfliktniveau. Vi vil gerne give en tilskyndelse til at fastholde det, siger Lars Løkke.

På pressemødet slår han igen regeringens nye mantra fast om, at arbejdskraft er den nye valuta i dansk politik.

Frem mod 2030 falder antallet af personer i den arbejdsdygtige alder, og det skal en øget udenlandsk rekruttering være med til at afhjælpe, lyder det.

/ritzau/