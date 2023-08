Løkke presser V og S med åbning for højere dieselafgift

- Vi kommer ikke uden om at se på transportsektoren, herunder dieselafgift, hvis klimamålene skal nås.

Sådan siger Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, på partiets sommergruppemøde tirsdag.

- Vi er nødt til at nå de mål, vi har sat.

- Vi ønsker at være garanten for at nå 2025-målet, hvor der ikke er en faglig tvivl om, at målene nås.

Det er første gang, at et af partierne i SVM-regeringen åbner for en højere dieselafgift. Regeringens klimaminister, Lars Aagaard, er fra Moderaterne.

Netop en dieselafgift har Klimarådet anbefalet som et mere effektivt og billigere redskab for at nå 2025-klimamålene end det højere iblandingskrav, som regeringen har varslet.

- I forhold til at nå målet eller ikke nå målet skal vi kunne godtgøre videnskabeligt, at vi når målet. Det må ikke være en politisk følelse, siger Løkke.

Løkke spørges ind til, om han har afklaret det med de andre partier i regeringen.

- Vi holder ikke sommergruppemøde i regeringen. Det gjorde vi i sidste uge, svarer han og uddyber ikke yderligere.

Regeringen præsenterede i foråret iblandingskravet, som skal sørge for, at der kommer mere biobrændstof i landets benzin- og dieselbiler.

Det var, lod klimaminister Lars Aagaard forstå, en central vej til at nå 2025-målet.

Men det forslag har fået hård kritik fra flere oppositionspartier, der anser det som uambitiøst.

Klimarådet har i årevis anbefalet en højere dieselafgift. Det samme har organisationer som Concito og bilejernes organisation, FDM.

Dansk Industri har også tidligere bakket om en højere dieselafgift. Det var dog kun, såfremt regeringens varslede kilometerafgift i stedet ville blive sløjfet. Den er blevet vedtaget.

Et af argumenterne lyder, at de nuværende lave afgifter på diesel får tyske lastbilchauffører til at køre til Danmark for at tanke op, hvilket tæller i det danske klimaregnskab.

