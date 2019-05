Løkke: Råderum giver plads til både velfærd og skattestop

Venstre vil gå til valg på et skattestop, som dog ikke gælder aftaler, som allerede er indgået.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at både et skattestop og det såkaldte velfærdsløfte er muligt inden for det økonomiske råderum.

Det siger han ved Venstres kandidat- og hovedbestyrelsesmøde i Bella Center i København.

Tidligere søndag annoncerede partiet et skattestop, der betyder, at partiet efter et valg ikke vil træffe nye beslutninger om at hæve skatter eller afgifter, ud over det som allerede er fastsat.

Det gælder dog ikke aftaler, der allerede er indgået.

- Vi vil ikke gøre det dyrere at være dansker. Derfor går vi i Venstre til valg på et skattestop, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fra talerstolen.

Venstre annoncerede for en lille uge siden et løfte om 69 milliarder kroner - akkumuleret - til velfærd frem mod 2025.

Og Løkke mener, at begge dele kan lade sig gøre, da Danmark er i "økonomisk god form".

- Der er råd til at lade velfærden følge befolkningsudviklingen uden skattestigninger, og der er faktisk også flere penge i råderummet end det - penge som eksempelvis kunne bruges til at lette skatten i bunden, siger han.

