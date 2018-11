Løkke rejser til Berlin for at lære Merkel digitalisering

Tyskland skeler med misundelse mod Danmark, der har skabt borgerrettede it-løsninger i det offentlige.

Danmark er internationalt kendt for sin evne til at skabe borgerrettede it-løsninger som eksempelvis e-boks, og særlig Tyskland er interesseret i at blive bedre til den slags.

Blandt andet derfor rejser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag til Berlin for at mødes med forbundskansler Angela Merkel og finansminister Olaf Scholz.

- Danmark er et digitalt fyrtårn. Vores høje grad af digitalisering både af den offentlige sektor og i det private erhvervsliv er ikke gået ubemærket hen hos vores nabolande, siger Løkke i en kommentar.

Han får selskab af tre danske ministre og 30 danske virksomheder, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Eksportforeningen. Det sker i et eksportfremstød på digitaliseringsområdet.

Statsministeren taler blandt andet ved Tysklands største digitaliseringsmesse Smart Country Convention og mødes med en række tyske virksomheder.

Derudover er der også en langt større dagsorden.

Statsministeren skal drøfte Nato, brexit, handelspolitik og samarbejde på tværs af grænser på det finansielle område med Merkel og Scholz.

- Tyskland er en af vores allernærmeste allierede og en central partner i EU. Lige nu er der mange afgørende forhandlinger i gang om vores fælles fremtid i EU. Samarbejdet er vigtigt for, at danske synspunkter gør sig gældende i de drøftelser, siger han.

