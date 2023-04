Løkke ser med ekstrem stor alvor på Stephensen-sag

Politisk leder Lars Løkke Rasmussen (M) ser på sagen om folketingsmedlem Jon Stephensens upassende beskeder til en 19-årig partifælle med "ekstrem stor alvor", men vil ikke drage konklusioner endnu.

Det vil Løkke først gøre, når han og den 63-årige Stephensen har haft et møde om sagen.

Løkke vil ikke sige, hvornår det finder sted, men kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) har tidligere mandag udtalt, at det finder sted tirsdag. Hvor og hvornår vides ikke.

- Når det møde har fundet sted, så skal jeg nok konkludere, hvad der skal konkluderes på den sag, siger Løkke.

- Der har været en række sager om Jon Stephensen, som ikke har tegnet noget godt billede.

- Jeg har meget klart sagt, at vi ikke skal være et parti, der bare sådan uden videre saver benene af folk for ting, de har gjort i deres fortid. Denne sag kommer meget tættere på, siger Løkke, som desuden er udenrigsminister i SVM-regeringen.

Sagen om de upassende beskeder fra Stephensen til den 19-årige partifælle, der er medlem af Unge Moderater, så dagens lys søndag, da TV 2 bragte historien. Hun modtog beskederne i februar.

I den kunne TV 2 dokumentere, at Stephensen blandt andet havde skrevet, at den 19-årige partifælle "er smuk med den lækreste krop".

Det er ikke første gang, at Stephensen er i medierne, efter at han angiveligt skulle have opført sig grænseoverskridende.

TV 2 har tidligere beskrevet, hvordan Stephensen ifølge en lang række kilder fra teaterbranchen, som Stephensen var en del af i mange år, skabte et ubehageligt arbejdsmiljø med trusler, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd i sin tid på teatret Aveny-T. Her var Stephensen direktør.

Løkke fastholder, at han ikke vil tale om eventuelle konsekvenser, før han har haft et møde med Stephensen.

- Det kan jeg sagtens svare på, men det svarer jeg ikke på, fordi vi behandler denne sag ordentligt. Jeg ser på det her med ekstrem alvor, siger Løkke.

Udenrigsministeren fik selv kendskab til den aktuelle sag i sidste uge, da Unge Moderater henvendte sig til partisekretæren.

Ledelsen i Unge Moderater har allerede taget stilling og gjort det meget klart, at Stephensen ifølge ungdomspartiet skal have sparket.

- Jon Stephensen hører ikke til hos Moderaterne, skrev Max Manøe Bjerregaard, som er en af ungdomspartiets to ledere, på Twitter søndag.

