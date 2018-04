Løkke søger uvante alliancer mod syd efter brexit

Statsministeren fortsætter rundturen og brugte torsdag aften i Portugal, inden han flyver til Spanien fredag.

I årevis har Danmark nydt godt af at ligge i ly af Storbritannien, hvis premierminister, Theresa May, besøgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i starten af ugen.

Briterne ventes dog at træde ud af unionen til marts næste år, og derfor var det nærmest symbolsk, da Løkke torsdag rettede flyet sydpå mod fremtiden, hvor statsministeren søger nye alliancer efter brexit.

Først spiste han frokost med forbundskansler Angela Merkel, og han sluttede aftenen ved den socialistiske premierminister Antonio Costa i Portugal.

- Der er ikke nogen, vi kan gemme os bag længere. Storbritannien er nogle gange gået forrest og har brudt isen, og nu kommer vi til at gøre det selv, siger han.

Det er traditionelt set Sverige, Finland, Holland og Irland, som har et nært bånd til Danmark. Men efter brexit-afstemningen søger statsministeren lidt uvant længere mod syd. Fredag rejser han til Spanien.

- Jeg har på det seneste kunnet se, at mine kolleger i Portugal og Spanien på en række spørgsmål har samme udgangspunkt som os, siger Lars Løkke Rasmussen under besøget hos Merkel i Berlin.

Når briterne ventes at træde ud af unionen til marts næste år, vil det efterlade et milliardhul i EU's fælleskasse. Og så er spørgsmålet, om de resterende lande skal fylde det eller efterlade det tomt.

Statsministeren taler for, at det ikke skal være dyrere at være europæer, og derfor besøger han Tyskland, Spanien og Portugal de næste to dage for at skabe opbakning til det foruden en række andre emner.

Men Danmark har langt fra flertal blandt EU-landene. Kommissionen opfordrer landene til at øge deres bidrag, når Storbritannien forlader unionen og efterlader et hul på 75-90 milliarder kroner.

På det uformelle topmøde i februar sagde EU-præsident Donald Tusk, at mange lande er villige til at bidrage mere. Men at der ikke forventes enighed i år.

Portugal og Danmark deler på lange stræk det samme syn på fremtiden for det europæiske fællesskab ifølge statsministeren. Han ønsker et EU, der er tættere på borgerne. Det uddyber han i en skriftlig kommentar.

- EU skal bruge sin energi der, hvor EU reelt kan udrette mere, end de enkelte lande kan hver for sig - nemlig vækst og beskæftigelse, migration og sikkerhed for alle europæere, siger han.

Derfor skal samarbejdet mellem Portugal og Danmark styrkes, mener han.

- Derfor vil Danmark og Portugal sammen arbejde for, at EU sætter alle sejl ind på at lande nye handelsaftaler. De er nøglen til Europas velstand.

- Forhåbentlig vil vi snart i EU kunne indgå handelsaftaler med Mercosur-landene og Mexico, siger statsministeren.

