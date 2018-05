Løkke: Søren Pind satte rokaden i gang

Lars Løkke Rasmussen har "respekt for", at Søren Pind ønsker at prøve en anden karriere end dansk politik.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lægger ikke skjul på, at det ikke var hans ønske at lave en ministerrokade. Men der var ikke noget valg, da uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) meddelte, at han vil ud af dansk politik:

- Jeg er ikke sådan en, der går og rokerer i tide og utide. Men jeg har fuld respekt for, at Søren, som jeg har kendt, siden han var 16 år, gerne vil prøve noget andet. Det er selvfølgelig det, der sætter det her i gang, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/