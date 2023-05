Løkke: Mor til barn i Syrien vil måske kunne familiesammenføres efter evakuering

Regeringen vil evakuere det 6-årige barn, der fortsat er i Syrien. Men regeringen ønsker ikke at evakuere barnets mor.

Til gengæld kan moderen måske blive familiesammenført med sit barn efter en evakuering af barnet.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i forbindelse med et ministermøde i Bruxelles.

- Hvis moderens advokat skulle have ret i, at der er et grundlag for at familiesammenføre moderen efterfølgende, så må man jo gøre det efterfølende, siger Lars Løkke Rasmussen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fastslår, at regeringspartierne har et forskelligt udgangspunkt i diskussion, men står samlet bag beslutningen om kun at evakuere barnet.

- Vi har kigget på alle informationerne og lagt det sammen og truffet den beslutning, at vi nu er i gang med at evakuere to mødre med deres børn. Der er så fortsat en mor, som regeringen ikke er indstillet på at evakuere. Men vi er til gengæld meget indstillet på at evakuere hendes barn, siger Lars Løkke Rasmussen.

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at man evakuerer barnet med moren fra den syriske lejr al-Roj på grund af barnets sundhedsmæssige tilstand. Det kom frem søndag i flere medier.

Så langt vil regeringen dog ikke gå, men Løkke håber, at moderen vil benytte sig af muligheden for at få barnet til Danmark.

- Det håber jeg, at moren vil reflektere over. Og at hendes advokat, som mener, at hun har et retskrav på at komme hjem, så vil stille sig bag, at vi får drengen hjem, siger Løkke.

Spørgsmål: Er du enig i Sundhedsstyrelsens vurdering om, at de begge burde evakueres?

- Jeg har ikke nogen faglige forudsætninger for at vurdere, om Sundhedsstyrelsens vurdering er den rigtige.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg er minister i en regering, der består af tre partier, og man skal ikke være stor politisk iagttager for at kunne se, at regeringen blev født med et forskelligt udgangspunkt til denne sag.

- Og man skal ikke være stor politisk iagttager for at kunne se, at sådan som Folketinget er sammensat, så er der grundlæggende ikke noget, der minder om et flertal for at have en anden holdning til syrienbørnene, end den man havde i den gamle regering, siger Lars Løkke Rasmussen.

12. maj meddelte udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), at endnu en mor og hendes to børn er blevet tilbudt evakuering fra Syrien.

At kun den ene af de to tilbageværende mødre blev tilbudt evakuering var et udtryk for et "politisk kompromis" i regeringen.

Før valget ønskede Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, at alle mødre og børn blev tilbudt evakuering.

/ritzau/