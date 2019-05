Løkke til Frederiksen: Du vil give dig efter valget

Løkke er sikker på, at Mette Frederiksen vil bøje sig for sine støttepartier for at blive statsminister.

Venstres formand og statsminister, Lars Løkke Rasmussen, siger under en duel med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, at han er overbevist om, at hun kommer til at give efter for sine støttepartier efter et valg.

Det er særligt i forhold til udlændingepolitikken og størrelsen på offentlige ydelser, selv om Mette Frederiksen har gentaget flere gange, at "den brede udlændingepolitik" består.

- Mette Frederiksen bliver mødt af ultimative krav, og selvfølgelig må hun give sig. SF vil have kontanthjælpsloftet revet ned, ellers kan Mette Frederiksen glemme at blive statsminister, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Når det kommer til prisen for at være statsminister, så må man tage farve af de partier, som skal gøre en til statsminister. Trust me, I know, siger han.

Både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen bliver mødt af ultimative krav fra partier i både rød og blå blok.

Både SF, Enhedslisten og De Radikale har blandt andet krævet indrømmelser af Mette Frederiksen på udlændingeområdet.

Omvendt siger Mette Frederiksen, at Lars Løkke Rasmussen også vil rende ind i ultimative krav fra de blå fløjpartier som Nye Borgerlige og Stram Kurs.

Men Lars Løkke Rasmussen afviser, at han vil bygge en regering på støtten fra de to partier.

/ritzau/