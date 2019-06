Løkke til valg med familien: Advarer mod yderfløjene

Statsministeren forsvarer sit ønske om at danne en regering på tværs af midten, da han møder op for at stemme.

Vi skal hverken svinge for meget til venstre eller højre.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved Nyboder Skole i København, hvor han onsdag eftermiddag er mødt op for at stemme sammen med to af sine børn, Bergur og Lisa.

- Jeg beder danskerne om at reflektere over, hvilket land vi er, og hvad vi gerne vil være, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han opfordrer til, at man i Folketinget forener ambitioner fra både højre og venstre side af den politiske skala, så der både kommer fokus på klimaproblemer, virksomhedernes vilkår og velfærdssystemet.

- Jeg ved godt, at der ikke er mange, der abonnerer på den tanke. Men jeg vil gerne lave noget bæredygtigt hen over midten, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/