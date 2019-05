Løkke trods elendige målinger: Jeg kan vinde valget

Ifølge gennemsnit af meningsmålinger står blå blok til 44,5 procent af stemmerne, mens oppositionen får 54,2.

I en rum tid har blå blok ligget dårligt i meningsmålingerne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tror dog på, at han kan genvinde magten og få fire år mere som statsminister, selv om målingerne på valgets første dag tyder på et nederlag.

- Selvfølgelig kan jeg vinde det her valg, ellers ville jeg ikke stille op. Helt ærligt, jeg ser også meningsmålinger, og man kan se, at det hele svinger fra den ene dag til den anden.

- Jeg tror på det, det gør jeg, og jeg glæder mig helt vildt til at kunne koncentrere mit eget arbejde om det her, siger han.

Statsministeren udskrev tirsdag eftermiddag valg til afholdelse onsdag 5. juni, som er grundlovsdag.

Blå blok ligger til 44,5 procent af stemmerne, mens oppositionen ligger til 54,2 ifølge Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger.

Det er omregnet til mandater 78 til blå blok og 97 til oppositionen. Dermed har statsministeren en del at indhente.

Andre partiformænd og folketingsmedlemmer har i et stykke tid været rundt i Danmark for at debattere, selv om valget ikke var udskrevet.

Statsministeren glæder sig derfor til at kunne bruge sine kræfter på valgkampen, da der hører en del officielle forpligtigelser med til at være statsminister.

- Jeg har lidt spøgefuldt sagt, at jeg glæder mig til valgkampen, så jeg kan få slappet lidt af. Der har været en lang periode, hvor dem, jeg skal slås med, har kørt busser rundt i hele landet og hygget sig, mens jeg har siddet til EU-møder, og jeg ved ikke hvad, siger statsministeren.

Han udskrev valget tirsdag eftermiddag fra Folketingets talerstol.

