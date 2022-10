En CO2-afgift på landbrug vil betyde dyrere fødevarer, og andet er uærligt at sige, lyder det fra Lars Løkke.

Løkke: Uærligt at sige CO2-afgift på landbrug ikke giver dyrere kød

Det er "uærligt", når partier ønsker, at en CO2-afgift på landbruget ikke skal føre til højere fødevarepriser.

Sådan lyder det onsdag fra Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for Moderaterne, ved præsentationen af partiets klimaudspil.

Moderaterne ønsker ligesom en række andre partier, at landbruget skal pålægges en CO2-afgift for at nedbringe erhvervets udledning, så Danmark kan nå klimamålet i 2030.

Men Socialdemokratiet ønsker ikke, at afgiften rammer fødevarepriserne.

- Det er ikke vores sigte med en CO2-afgift, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) til Jyllands-Posten for seks dage siden.

Hun kunne dog ikke garantere, at afgiften ikke vil sætte sig i priserne, men at "det skal være målet", at den ikke gør.

Hos Venstre sagde klimaordfører Marie Bjerre mandag til DR, at "det ikke må blive dyrere at være dansker" med en CO2-afgift på landbruget.

Men sådanne meldinger er uærlige, mener Lars Løkke.

En CO2-afgift på landbruget vil betyde højere fødevarepriser, slår han fast.

- Jeg siger bare, at det vil jo være effekten. Det er ikke noget, vi vil - det vil alle. Der er bred konsensus om, at landbruget skal nå det mål. Jeg hører ikke nogen partier sige, at der ikke skal være CO2-afgift.

- Men det er ikke, fordi jeg foreslår noget andet (end de andre partier, red.). Det er fordi, de er uærlige over for befolkningen om, hvad det betyder, det vi vedtager, siger Lars Løkke.

Han siger også, at arbejdspladser vil forsvinde ved en CO2-afgift.

- Man kan ikke pålægge en CO2-afgift og ikke forestille sig, at det ikke sætter sig i noget.

Moderaterne vil afvente en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til indretningen af en CO2-afgift, før afgiften konkretiseres.

Det samme ønsker Socialdemokratiet og Venstre.

På grund af valget er ekspertgruppens forslag udsat til næste år.

/ritzau/