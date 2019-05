Løkke udsteder velfærdsløfte på 69 milliarder kroner

Venstre går til valg et "velfærdsløfte" om at hæve det offentlige forbrug med 0,65 procent årligt.

Dagen efter valgudskrivelsen kommer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med den første store politiske melding i valgkampen.

Venstre er klar til at skrue markant op for væksten i det offentlige forbrug, hvis partiet vinder valget. Det fastslår Lars Løkke Rasmussen i en tale ved Dansk Erhvervs Årsdag i København.

Her udsteder Lars Løkke Rasmussen et såkaldt "velfærdsløfte" til vælgerne:

Frem til 2025 vil Venstre bruge 69 milliarder kroner ekstra på velfærd. Det skal sikre, at der er nok penge til at betale for offentligt ansatte, der kan tage sig af de ekstra ældre og flere børn, som ventes at komme i de kommende år, fastslår Løkke.

Dermed forsøger han nu at udligne forskellen til Socialdemokratiets Mette Frederiksen, når det gælder viljen til at bruge flere penge på velfærd.

