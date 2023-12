Løkke underskriver forsvarsaftale mellem Danmark og USA

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har torsdag aften underskrevet en forsvarssamarbejdsaftale med USA, som blev præsenteret tirsdag.

Det er sket på et møde med USA's udenrigsminister, Antony Blinken, i Washington D.C.

- Det er vigtigt at fastholde amerikanernes engagement i Europa i en tid, der er præget af krig, konflikt og usikkerhed, siger Lars Løkke i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Forsvarsaftalen inkluderer blandt andet, at USA kan udstationere soldater på flyvestationerne i Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Det gavner Nato og Norden, mener Lars Løkke.

- Danmark og Europa skal tage ansvar, og det er præcis det, vi gør med forsvarssamarbejdsaftalen med USA. Vi styrker samarbejdet med vores vigtigste allierede, og vi giver amerikanerne bedre mulighed for at være militært til stede i Europa, siger han.

Aftalen mellem Danmark og USA, der er uopsigelig de første ti år, er blevet forhandlet gennem halvandet år.

Den vil dog først træde i kraft, når begge lande har "gennemført deres respektive nationale implementeringsprocesser". I Danmark skal der findes et flertal i Folketinget.

Aftalen blev præsenteret tirsdag på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V). Der var ingen amerikansk repræsentant til stede.

Her løftede de sløret for dele af indholdet, men den fulde aftaletekst er først blevet offentliggjort torsdag, i forbindelse med at aftalen fik underskrifter på.

Et andet punkt i aftalen er, at amerikanske soldater som udgangspunkt skal retsforfølges efter amerikansk lovgivning, hvis de begår en kriminel handling under udstationering.

Mette Frederiksen har dog "ingen forventning om", at soldaterne begår kriminalitet, da det er "amerikanske soldater, vi taler om".

Forsvarsaftalen gælder ikke for Grønland og Færøerne.

/ritzau/