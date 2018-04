Løkke: Uomtvisteligt at Rusland står bag giftangreb

Rusland nægter at stå bag giftangreb på eksspion i Storbritannien. Løkke er ikke i tvivl inden May-besøg.

Mens diplomater udvises verden over som konsekvens af giftangrebet på en russisk eksspion og dennes datter i Storbritannien i sidste måned, er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke i tvivl.

Rusland står bag, selv om russerne nægter, og selv om ingen konkrete beviser er offentliggjort.

- Vi har holdt os orienteret via de kanaler, vi har. Der kan ikke gives en anden forklaring, end at det er Rusland, der har en finger med i spillet.

- Det er uomtvisteligt. Det er også den konklusion, som jeg sammen med mine kolleger drog på det EU-topmøde, vi havde før påske, siger Løkke, som mandag får besøg af Storbritanniens premierminister, Theresa May.

På mødet vil forholdet til Rusland været et af de store temaer foruden de videre drøftelser om briternes exit fra EU.

Danmark er blandt de lande, som har udvist russiske diplomater i sympati med Storbritannien efter giftangrebet.

Danmark har sendt to russiske diplomater ud. Russerne har svaret igen ved at udvise to danske diplomater, som arbejder i Rusland.

Briterne føler sig overbeviste om, at russerne står bag angrebet på eksspionen Sergej Skripal og Skripals datter. Angrebet fandt sted i den engelske by Salisbury i begyndelsen af marts.

- Jeg ved, at Storbritannien er meget tilfreds med den måde, som Danmark har ageret på i denne sag, siger Løkke.

Statsministeren og May skal på mødet mandag i Statsministeriet diskutere eventuelle yderligere sanktioner mod Rusland.

Briterne var de første til at udvise russiske diplomater efter giftangrebet, og den britiske regering har desuden meddelt, at den ikke sender ministre til sommerens fodbold-VM, som spilles i Rusland.

Storbritannien sender heller ikke medlemmer af den royale familie til fodbold-VM.

Om det officielle Danmark følger trop og boykotter VM i fodbold, ved Løkke endnu ikke.

- Vi har slet ikke diskuteret det. Der er fortsat et stykke tid til VM, og vi må vente og se, om Rusland ændrer kurs, siger Løkke.

En russisk kursændring ser dog ud til at have lange udsigter. Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde mandag, at giftangrebet på Skripal og eksspionens datter kan have gavnet den britiske regering.

For det kan have afledt opmærksomheden fra brexit, som ikke kører, som det skal, sagde Lavrov ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/