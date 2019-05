Løkke: Valgkamp handler også om hvor pengene kommer fra

Venstre fremlægger onsdag erhvervsudspil med 17 initiativer, der skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne.

- Pengene skal tjenes, før de kan bruges.

Sådan lyder det i Venstres udspil "17 initiativer for et stærkere erhvervsliv", som statsminister Lars Løkke Rasmussen, finansminister Kristian Jensen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers onsdag fremlægger.

Lars Løkke Rasmussen mener, at der i valgkampen er blevet talt for lidt om, hvor pengene til nye politiske initiativer skal komme fra. Det vil Venstre rette op på med partiets erhvervsudspil:

- Vi står over for et klart valg, efter at Mette Frederiksen har gjort det klart, at hun vil basere sin økonomiske politik på partierne i rød blok.

- De vil lempe udlændingepolitikken, hvilket vil øge udgifterne og rokke ved fundamentet under dansk økonomi. Det vil betyde stigende skatter, det vil gøre Danmark fattigere og gøre råderummet mindre. Det kan blive dyrt for Danmark både økonomisk og på anden vis.

- Venstre vil en anden vej. Det er derfor, vi præsenterer 17 initiativer til et stærkere erhvervsliv, siger Løkke.

Centralt i udspillet er et løfte om at bruge 300 millioner kroner årligt på at lempe skatter og afgifter for erhvervslivet. Men udspillet rummer også mange andre initiativer, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han afviser, at Venstre er uambitiøs på erhvervslivets vegne, når partiet samtidig vil bruge samlet 69 milliarder kroner frem mod 2025 på velfærd. De mange milliarder skal gå til at sikre samme serviceniveau, selv om der kommer flere ældre.

- Vi har lagt en række spor ud, som eksempelvis aktiesparekonto, investorfradrag og andet. Så lægger vi på med puljen på 300 millioner kroner oven i, og vi skærper vores målsætning om at gå til angreb på byrder på erhvervslivet. Det vil gavne erhvervslivet.

- Og så må jeg minde om, at det råderum, som alle partier henviser til, kun eksisterer, hvis vi fastholder den økonomiske politik, vi fører, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/