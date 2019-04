Løkke ved mindehøjtidelighed: Vi skal stå sammen

Et minuts stilhed begyndte mindehøjtidelighed for ofrene for angrebene i Sri Lanka søndag.

Ved fakkeloptog i Odense, Aarhus og København mindes de fremmødte onsdag aften ofrene for angrebene i Sri Lanka søndag, der har kostet mindst 359 mennesker livet.

Mindehøjtideligheden på Kongens Nytorv i København er arrangeret af de danske ungdomspartier.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er blandt talerne ved begivenheden, hvor han opfordrer til sammenhold.

- Angrebene rammer os alle med forfærdelse, og vi spørger os selv, hvad det er, terroristerne vil. Svaret er at skabe frygt. Og frygt avler vrede. De ønsker konfrontationen med det mål at grave grøfter.

- Vi skal stå fast. Vi skal stå sammen. Vi skal tænde lys både bogstaveligt og i overført betydning. På tværs af religioner og på tværs af politiske ståsteder. Vi skal insistere på at leve, som vi gør, som frie mennesker, lyder hans budskab.

Tre danske børn er blandt ofrene for angrebene. Statsministeren sender familien sin medfølelse.

- Blandt de omkomne er tre danske børn. Tre søskende på ferie med deres forældre. Tre børn med livet foran sig. Det er en ufattelig tragedie. Det er det værste, man kan forestille sig. I har min dybeste medfølelse, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mindehøjtideligheden begyndte klokken 20 og varer cirka en time. Begivenheden blev indledt med et minuts stilhed for ofrene for angrebene.

/ritzau/