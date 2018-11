Løkke: Vi skal ikke lade flygtninge blive indvandrere

Midlertidighed er et nøgleord både for Dansk Folkeparti og for statsministeren, når det kommer til flygtninge.

Regeringen og Dansk Folkeparti har kun lidt over 17 dage til at aftale det såkaldte paradigmeskift i udlændingepolitikken.

I hvert fald, hvis regeringen vil have vedtaget finansloven i god ro og orden inden nytår. Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Han brugte tirsdag Folketingets spørgetime til at lægge pres på statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at få gennemført DF's ønske om flere hjemsendelser.

Mens Lars Løkke Rasmussen overlader de konkrete forhandlinger til finansminister Kristian Jensen (V), så erkender han, at fokus i udlændingepolitikken historisk har været forkert.

Alt for mange flygtninge er blevet permanente indvandrere i Danmark, siger Løkke.

- Vi skal sørge for, at når de problemer, krigsflygtninge er flygtet fra, ikke længere er der, så skal de vende tilbage med færdigheder og et ansvar for at bygge deres samfund op.

- Sådan har det ikke været historisk. Der har vi gjort flygtninge til indvandrere. Vi skal kigge på, om vi kan give det et drej, så midlertidighed bliver midlertidigt.

- Det er Dansk Folkepartis indfaldsvinkel, og det er også min, siger Løkke.

Det er især udlændingepolitikken, som gør det svært at få finansloven på plads. DF har gjort det til et hovedmål at få skærpet reglerne for flygtninge, så de rejser tilbage til deres hjemlande, så snart det er muligt.

- Det skal vi løse i den virkelige verden, hvor reglerne skal fungere, og hvor vi skal passe på, at vi ikke gør et eller andet, uden at det virker. Derfor er det ikke let. Jeg håber bestemt, at vi finder en løsning, siger Løkke.

Han pointerer dog, at udviklingen er gået i den rigtige retning i mange år. Tidligere endte ni ud af ti flygtninge, som kom til Danmark for at få midlertidigt husly, med at blive her permanent.

Det nuværende antal asylansøgere er ifølge statsministeren det laveste i ni år.

- Det er ret markant. Det er også markant, at de, der er kommet, i højere grad forsørger sig selv og dermed belaster danske skatteydere mindre end før. Det er rigtig fint, siger han.

