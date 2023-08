Løkke: Vi vil se flere koranafbrændinger på den korte bane

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har varslet kolleger i udlandet, at regeringens plan om at forbyde offentlige koranafbrændinger formentlig vil føre til flere af slagsen den kommende tid.

- Jeg har brugt meget tid på at forklare det lidt paradoksale, at fordi regeringen har den her intention, så vil man på den korte bane nok snarere se flere end færre koranafbrændinger.

- Og det forstår man godt på det niveau, jeg taler med landene på, siger Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde fredag.

Her har regeringen præsenteret sin plan for at fremsætte et lovforslag, der skal "forbyde utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund".

- Lovforslaget vil på den måde gøre det strafbart, hvis man eksempelvis offentligt afbrænder Koranen, Bibelen eller Toraen. Og lovforslaget vil kun sigte mod handlinger, der foretages på et offentligt sted eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, forklarer justitsminister Peter Hummelgaard (S) på pressemødet.

Men selv om lovforslaget ikke en gang er fremsat endnu, så har det gjort en forskel i udlandet på diplomatisk niveau, siger Lars Løkke.

- Der er jo deres egen offentlighed, som er det usikre element her og derfor også det forbehold, at der kan ske noget i situationen, der gør, at vi må speede processen op. Men det har gjort en forskel, siger han.

Regeringen vil derfor allerede fremsætte lovforslaget 1. september, så det "om nødvendigt kan behandles og vedtages inden folketingsårets afslutning". Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Lovforslaget skal så efter planen genfremsættes, når den nye folketingssamling begynder i starten af oktober. Herefter skal lovforslaget behandles gennem "helt almindelig lovproces".

Det betyder, at der vil være en minimumsbehandlingstid på 30 dage fra lovforslaget fremsættes.

/ritzau/