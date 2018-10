Klimagrøn, EU-blå og velfærdsrød: Løkke vil have fat i de ”anstændige borgerlige”

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gjorde kun lidt for at imødekomme Dansk Folkeparti i sin åbningsredegørelse. Han og regeringen kæmper nu om de vigtige midtervælgere, som afgør næste folketingsvalg

Om 12 år skal der lukkes for salg af diesel- og benzinbiler i Danmark. Fem år senere skal alle nye biler være elbiler eller andre ”nuludledningsbiler”. Det var den største nyhed i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) åbnings- redegørelse til Folketinget i går.

Talen var præget af stor optimisme og lagde op til en kommende reform af det danske sundhedssystem, blandt andet med 21 nye sundhedsfællesskaber, der skal bygge bro mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. Desuden fremhævede Lars Løkke Rasmussen begejstret EU-samarbejdet, som har givet os enorme fordele, og som ikke har gjort os mindre danske.

Apropos EU gjorde bilbranchen hurtigt opmærksom på, at Danmark slet ikke på egen hånd kan forbyde diesel- og benzinbiler fra 2030 – det kræver fælles EU-lovgivning.

I et valgår er den slags teknikaliteter imidlertid af mindre betydning, når der skal sendes signaler til vælgerne. Mere end noget andet udsendte statsministeren et klimagrønt, et EU-mørkeblåt og et velfærdsrødt signal. Vælgerne skulle have at vide, at Venstre er et grønt parti, som sagtens kan overtrumfe oppositionspartiernes målsætning om, at der skal være en halv million elbiler på vejene i 2030. Regeringen vil have en million. Vejen dertil vil blive præsenteret, når regeringen om en uge fremlægger sit udspil til en ny klimaplan.

Det er højt politisk spil af Lars Løkke Rasmussen. Mange borgerlige vælgere er vilde med deres diesel- og benzin- biler, mens elbiler lyder som en dyr luksus for caffe latte-segmentet på Østerbro i København. Han gør sig også sårbar over for kritik af, at regeringen tilsyne-ladende helt har glemt, at landbruget skal bidrage, hvis det skal lykkes at nedbringe udledningen af CO2 på områder, hvor EU’s kvotesystem ikke gælder. Det er udledningen fra transport, landbrug og boliger.