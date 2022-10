Løkke vil have Socialdemokratiet med i en regering

Socialdemokratiet skal være en del af en ny dansk regering, mener Lars Løkke Rasmussen, der er politisk leder af Moderaterne. Det siger han til Zetland under valgkampen.

Der er kommet fornyet fokus på Løkke, der på blot en måned er gået fra 1,8 procent af stemmerne til 9,2 i den seneste måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

- Jeg er nået til den konklusion, at vi er nødt til at have Socialdemokratiet med. Men Socialdemokratiet hægtet op på venstrefløjen kan ikke levere det, der er brug for.

- Og der skal vi fremtvinge en form for stabilt, fast politisk samarbejde hen over den der berømte midte, siger Lars Løkke Rasmussen.

Hidtil har han sagt, at hans mål er at få gennemtrumfet en regering, der består af partier fra både rød og blå blok. Men det har ændret sig.

Det er ikke nok at få De Radikale med. Målet er at få Socialdemokratiet med i en regering hen over midten, lyder det.

- Ja, det er målet. Så kan der være en virkelighed, hvor man må lade sig nøje, siger Løkke.

Under valgkampen i 2019 overraskede Løkke alle, herunder sit eget parti, da han pludselig foreslog en regering over midten.

Som daværende statsminister stod han til at tabe magten, da han kom med udmeldingen, som gav Venstre fremgang på valgdagen. Dermed lagde han afstand til de mange år, hvor han havde ført blokpolitik.

Løkke kræver dog, at Socialdemokratiet går med til en advokatvurdering af minksagen, hvis han skal pege på Mette Frederiksen (S) som statsminister.

