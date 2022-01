Løkke vil lade folk længst fra arbejdsmarkedet være i fred

Moderaterne vil lade folk, der har været på kontanthjælp i årevis, få lavere ydelse, men slippe for systemet.

Hvis man har været uden for arbejdsmarkedet mindst ti år, skal man have en lavere ydelse end kontanthjælp, men til gengæld slippe for alt fra jobcentre til sagsbehandlere og socialrådgivere.

Sådan lyder et forslag fra Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne. Det skriver Politiken.

Forslaget er målrettet de omkring 7000 mennesker, som har været uafbrudt på kontanthjælp i mindst ti år.

- De mennesker håndterer vi i et system, som jo egentlig er designet til, at folk er der i kort tid, indtil de er kommet videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Idéen er at give dem en ydelse, der er lavere end kontanthjælpen. Men til gengæld kvit og frit. Et opgør med tankegangen noget for noget og ret og pligt, siger han til Politiken.

Lars Løkke betegner det som en ordning for skæve eksistenser, der ikke kan leve op til de krav, som systemet stiller.

Forslaget er et blandt flere, som Lars Løkke Rasmussen har præsenteret i forskellige medier de seneste dage.

Den tidligere Venstre-statsminister annoncerede partiets navn grundlovsdag sidste år, efter at han 1. januar 2021 meldte sig ud af Venstre.

Grundlovsdag i år vil Moderaterne holde stiftende landsmøde i Vejle og præsentere værdiprogram og kandidaterne til det næste folketingsvalg.

Til Weekendavisen har Lars Løkke Rasmussen fortalt de overordnede tanker om Moderaternes skattereform.

Den er opbygget om fem hovedelementer. Jobfradraget skal blandt andet "mangedobles" til gavn for dem, som har den laveste indkomst.

Desuden skal skatten på aktier, iværksætteri og investeringer sænkes, mens grænsen for at betale topskattens 15 procent skal sættes markant op, samtidig med at der genindføres en mellemskat på ti procent.

Han har også foreslået, at alle unge mennesker skal aflægge en samfundsmæssig værnepligt på seks måneder.

Det kan eksempelvis være på plejehjem, men også i forsvaret, inden for kulturlivet, inden for naturbeskyttelse eller i civilsamfundets institutioner.

Moderaterne har ikke sagt, hvem partiet vil pege på som statsminister, og partiet har ikke placeret sig i hverken rød eller blå blok.

- Vi skal være parate til at bruge flere penge på vores velfærdssamfund, men samtidig være skarpere på at indrette det, så borgerne får fuld valuta for pengene, skriver Lars Løkke Rasmussen i en kronik i Politiken.

- Vi skal have en erhvervs- og personbeskatning, der er internationalt konkurrencedygtig, så vi får skabt den velstand, som fremtidens velfærdssamfund skal finansieres af. Det er ikke rødt eller blåt. Det er ikke enten-eller, men både-og, skriver han.

/ritzau/