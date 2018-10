Løkke vil lade nåde gå for ret over kontroversiel præst

Morten Kvist holdt "fremragende prædiken", siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) før Folketinget åbner.

- Det var en fremragende prædiken, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om Morten Kvists prædiken i Christiansborg Slotskirke, før Folketinget åbner tirsdag.

Flere folketingsmedlemmer, som for eksempel SF's folketingsmedlemmer og Socialdemokratiets næstformand, Mogens Jensen, blev borte fra gudstjenesten i protest mod valgmenighedspræsten.

I 2008 kritiserede Morten Kvist, at to homoseksuelle par blev godkendt som plejefamilier for anbragte børn. I et interview med Politiken udtalte han, at der "nemt kan gå rettighedsfundamentalisme i det".

Mandag aften sagde Morten Kvist i en pressemeddelelse: -Jeg vil gerne tilføje, at den ti år gamle udtalelse om homoseksuelle plejefamilier allerede dengang blev misforstået, hvad jeg ikke selv var uden skyld i.

Morten Kvist understreger, at han som præst gerne vier homoseksuelle par. Tirsdag talte han i Christiansborg Slotskirke om nåde i lignelsen om den fortabte søn, der vender tilbage til faderen, som slagter fedekalven.

- Præsten talte om nåde. Måske skulle nogle lade nåde gå for ret, sagde Lars Løkke Rasmussen med adresse til præstens kritikere.

Humanistisk Samfund holder den første ikkereligiøs ceremoni ved Folketingets åbning i Hofteatret ved siden af Christiansborg. Her deltager blandt andre Rasmus Nordqvist (AL), Karen Klint (S) og Pelle Dragsted (EL).

Spørgsmål: Lars Løkke Rasmussen, er du bekymret over, at Folketinget holder to ceremonier ved Folketingets åbning - en religiøs i Christiansborg Slotskirke og en ikkereligiøs?

- Folketinget holder kun én ceremoni i Christiansborg Slotskirke, siger statsministeren.

Inden åbningstalen vil han ikke kommentere, hvad han taler om i åbningstalen.

