Løkke vil omlægge pension fra social ydelse til opsparing

Moderaterne mener, at pension i fremtiden ikke skal være en social ydelse, men ens egen opsparing.

Det skriver Altinget og flere medier torsdag aften efter at have nærlæst partiets politiske program, der blev fremlagt i januar.

Hos Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er konklusionen klar på visionen:

- Som jeg læser Moderaternes forslag, så indebærer det en de facto afskaffelse af folkepensionen. Det er meget radikalt, siger Lars Andersen til Altinget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bent Greve, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, kalder til mediet forslaget for "en grundlæggende omkalfatring af det system, vi har i dag, som jo ellers er en internationalt berømmet pensionsmodel".

Det går Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for Moderaterne, dog i rette med.

- Folkepensionen er kommet for at blive. Og den er fin. Og den har vi ingen intentioner om at pille en tøddel ved. Dén debat, vi har tilladt os at starte, fordi det hele ikke kan handle om, hvad der sker i overmorgen, det er, hvad det er for et land, mine ufødte børnebørn skal bo i, siger Lars Løkke Rasmussen til Altinget.

Han understreger videre, at opsparingssystemet skal indfases over årtier og "handler ikke om folketingsvalget på tirsdag eller om nogen, der er i nærheden af at være pensionister i dag".

Af TV 2 bliver Lars Løkke spurgt om partiet på sigt vil afskaffe folkepensionen.

- Vi vil gerne erstatte med en universel pension, hvor man løbende indbetaler. Hvis man ikke er på arbejdsmarkedet, skal staten indbetale, svarer Løkke til TV 2.

Den danske folkepension giver alle pensionerede et grundløb fra staten hver måned, mens forskellige tillæg kan komme oven i.

Med Moderaternes model skal de nuværende arbejdsmarkedspensioner udbygges, så der betales mere gennem ens job.

Er man uden for arbejdsmarkedet, skal staten betale opsparingen, lyder det.

Argumentet for modellen i Moderaternes program er, at "størrelsen af den enkeltes pension hverken bør afhænge af den demografiske udvikling eller af skiftende politiske prioriteringer, men af, hvor meget borgeren har lagt til side til alderdommen".

Også hjælp i hjemmet og ældrepleje skal være en rettighed, man sparer op til ved at en del af pensionsindbetalingerne øremærkes til dette, mener Moderaterne.

Hos den borgerlig-liberale tænketank Cepos er der opbakning til Moderaternes vision.

- Det er ikke nogen social begivenhed at blive gammel. Det gør vi heldigvis alle sammen, og vi ved det lige fra, at vi er børn.

- Derfor bør alle spare op til deres egen pension. Som det er nu, betaler nogen to gange for pension. Både for deres egen opsparing og til dem, der ikke har sparet op, selv om de kunne, og det er ikke fair eller rimeligt, siger cheføkonom og vicedirektør Mads Lundby Hansen i en skriftlig kommentar.

/ritzau/