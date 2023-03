Løkke vil på landsturne for at stille op til kommuner og regioner

Skridt for skridt har politisk leder Lars Løkke Rasmussen (M) bygget Moderaterne op, og nu tager han det sidste store skridt ved at gøre klar til at stille op til lokale valg.

Lørdag holder partiet, der endnu ikke er fyldt et år, sit første ordinære landsmøde, hvorefter Løkke tager på landsturne i to måneder fra april.

Ambitionen er at stille op til kommunal- og regionalvalg samt EU-parlamentsvalg.

- Vi ønsker at være en blivende stemme i dansk politik, og det kræver, at de mange mennesker, der gerne vil engagere sig i Moderaterne, får et sted, de kan gøre det, siger Løkke.

Moderaterne blev stiftet med en ambition om at gøre op med blokpolitikken på Christiansborg. Men i kommunerne er der ofte et mere samarbejdende folkestyre.

Derfor var der tvivl om, da partiet blev startet, hvorvidt Moderaterne overhovedet skulle stille op lokalt. Det skal partiet, fordi der skal være plads til, at lokale kan udleve deres politiske ambitioner hos Moderaterne.

- Hvis vi vil fremtidssikre det her parti og gøre det til en blivende stemme, så handler det også om at sørge for, at vi har talentudvikling og skaber rum for engagement.

- Kommunerne er stedet for omstilling af samfundet. Selv om jeg håber på, at den her regering kan få lavet nogle reformer, så skal det omsættes ude i det yderste led, siger Løkke om kommunerne.

Ambitionen er ikke nødvendigvis at stille op i alle kommuner, men at "række ud til hele Danmark". Landsturnéen, der starter i Aalborg og Viborg, skal netop kortlægge kommunerne og afdække, hvad potentialet er.

- Ambitionerne er store, men jeg sætter ikke tal på. Vi skal rundt i landet og mærke efter. Vi er ikke et kæmpestort parti og har ikke noget lokalt afsæt. Så man ved ikke, hvor meget opbakning man har, siger han.

Planen kan blive et dilemma for folketingsmedlemmerne Charlotte Bagge Hansen (M) og Henrik Frandsen (M), der begge er medlemmer af lokallister.

Ifølge Løkke kan man godt repræsentere Moderaterne på landsplan og være medlem af et andet parti lokalt. Det er en udfordring, som partiet vil forholde sig til, når den opstår.

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er dog skeptisk, selv om han kalder det et politisk valg.

- Det er en meget unik model, hvis man kører med den. Det er ene og alene, fordi man har en ekstremt populær politiker i Tønder. Den meget specielle model bliver nok kun her.

- Det ville man normalt aldrig acceptere i et politisk parti. Men Løkke siger jo, at partiet ikke er som de andre. Så det passer nok meget godt ind i fortællingen, som dog bliver mere og mere hul, siger Roger Buch.

