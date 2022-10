Lars Løkke Rasmussens (Mod) bud på et nyt pensionssystem kan ruste de offentlige finanser. Det danske pensionssystem er dog i forvejen blandt de bedste, og folkepensionen er et værn mod en forarmet alderdom, siger eksperter

I de seneste døgn har Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, fået mange stærke ord med på vejen for sit forslag til et ny pensionssystem.

Den er af arbejdsmarkedsforskere og økonomer blevet kaldt en “omkalfatring” og et “totalt opgør” med folkepensionen og et “markant brud med den danske velfærdsmodel”.