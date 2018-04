LA undsiger Løkke: Vil bruge lockoutpenge på skattelettelser

Statsministeren vil ikke bruge penge fra mulig lockout på skattelettelser, men det vil Liberal Alliance.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er begyndt at indstille sig på, at der kan komme en storkonflikt, som kan lamme det danske samfund, hvis ikke arbejdstagere og arbejdsgivere bliver enige om løn- og arbejdsforhold.

Det siger han under Folketingets Spørgetime tirsdag, hvor han endnu engang slår fast, at regeringen ikke vil bruge den kvarte milliard kroner, som staten under en konflikt dagligt sparer på lønkroner, på skattelettelser.

- Nogen forsøger at skabe den myte, at regeringen ønsker en konflikt, fordi det skaber nogle penge.

- Jeg siger det, fordi der ikke skal være nogen myter og misforståelser, og jeg vil gerne udtrykke det synspunkt, at vi grundlæggende helst vil bruge pengene på de opgaver, de er afsat til.

- Vi har ikke og har aldrig haft den ambition at spare en bøjet femøre på den konflikt, siger statsministeren.

Han vil i stedet skabe en pulje, som kan gå til velfærd. Det har fået nogle fagforbund til at ønske, at det blev en fast del af den danske model.

Socialdemokratiets formand spørger i Folketingssalen statsministeren til, om regeringen har overvejet at bruge pengene fra en lockout på skattelettelser.

- Det er meget selvfølgeligt, at der ikke skal spares på velfærden som følge af en mulig konflikt.

- Er det fordi, man i regeringen har overvejet noget andet, eksempelvis skattelettelser, det må statsministeren svare på, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren afviser, at pengene kan bruges på skattelettelser, men regeringspartiet Liberal Alliance ser gerne, at pengene blev brugt på det.

Samme udmelding kommer under debatten fra De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov. Men tre timer senere bliver han banket på plads af sit eget parti - også på Twitter.

- Dette var en lidt for hurtig personlig holdning fra Rasmus Jarlov. De Konservative støtter selvfølgelig Løkkes velfærdspulje, lyder det på partiets officielle Twitter-konto.

Forhandlingerne om de offentlige overenskomster foregår i øjeblikket i Forligsinstitutionen.

Der er nye møder på det kommunale og regionale områder onsdag og torsdag. De statslige forhandlere er tilsyneladende ikke blevet indkaldt til nye møder.

Forligsmanden har allerede udskudt en eventuel konflikt to uger. Dermed kan der tidligst udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april.

/ritzau/