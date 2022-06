Løkke vil være kongemager: Ellers er Moderaterne ikke lykkedes

Moderaterne kan få nok så mange folketingskandidater efter næste valg, men er mandaterne ikke afgørende for et flertal, har projektet slået fejl.

Det slår tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fast inden hans parti, Moderaterne, søndag på grundlovsdag officielt bliver stiftet.

- Vi går efter at komme i Folketinget og komme i Folketinget med et pænt antal mandater. Men først og fremmest går vi efter, at det er et antal mandater, der falder på en måde, hvor der ikke er en blå eller rød blok, der har flertal uden os, siger Lars Løkke.

- Vi har den analyse, at det, vi mener i vores egen ret, kun kan lade sig gøre, hvis man får brudt det her dødvande mellem blokkene. Derfor handler det om at komme ind på midten og være den udslagsgivende faktor.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Kommer vi ind uden at få den position, så er vi ikke lykkedes.

Derfor vil Lars Løkke heller ikke på forhånd pege på en statsministerkandidat.

Til gengæld kan han "sagtens se" Moderaterne være en del af en regering.

- Det vil vi da have en appetit på.

Uden at kende navnene på andre folketingskandidater er Moderaterne lige indtil videre lig med Lars Løkke Rasmussen. De første 43 kandidater præsenteres søndag på årsmødet.

Men partiets succes ved dets første valg kan ikke benægtes at afhænge af Løkke i meget høj grad.

- Det er klart, at hvis vælgerne siger tak for tilbuddet, men det tager vi ikke imod, så er min personlige rolle selvfølgelig udtømt. Men det er ikke det samme, som at rollen for Moderaterne er udtømt. For jeg bliver til vi, siger Løkke med henvisning til det stiftende årsmøde.

Han "forestiller sig ikke", at han også er i spidsen for Moderaterne ved et valg nummer to, hvis det ikke lykkes at få de afgørende mandater ved næste valg.

- Men jeg tænker ikke sådan. Tænkte jeg sådan, havde jeg måske ikke taget det initiativ.

Lars Løkkes nye parti har været halvandet år undervejs. I januar 2021 lancerede han et politisk netværk kaldet "Det Politiske Mødested".

På grundlovsdag sidste år blev det så annonceret, at der kommer et nyt parti ved navn Moderaterne. Og det er nu et år efter klar til at se dagens lys officielt.

/ritzau/