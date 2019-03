Løkke ville forbyde Hizb ut-Tahrir hvis han kunne

Statsministeren vil bekæmpe Hizb ut-Tahrir med ordets magt, da der ikke er grundlag for at forbyde dem.

Den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir skulle forbydes ved lov, hvis der var mulighed for det.

Det giver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtryk for tirsdag under Folketingets spørgetime.

Han bliver spurgt til det, da organisationen, der vil afskaffe demokrati og indføre sharialov, fredag demonstrerede foran Christiansborg.

- Jeg mener helt klart, at Hizb ut-Tahrir skal forbydes, hvis der er grundlag for det.

- Det er reguleret ved grundloven, hvordan det skulle ske. Vi skal være glade for grundloven, for det her er mennesker, der slet ikke synes, vi skulle have den eller demokrati.

- Jeg bryder mig simpelthen ikke om at se på det. Det er på alle måder rædselsfuldt, at nogen mennesker, der er i Danmark, tager så dyb afstand fra den måde, vi har indrettet os på, siger statsministeren.

