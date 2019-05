Løkkegaard høster flest stemmer til valget

Morten Løkkegaard scorede omkring 6000 flere stemmer end partifællen Søren Gade.

Morten Løkkegaard (V) er den store vælgermagnet til søndagens europarlamentsvalg med 207.558 stemmer.

Det står klart, efter at samtlige personlige stemmer mandag aften er blevet talt op.

Længe så det ellers ud til, at det blev partifællen Søren Gade (V), der trak de fleste vælgere, på trods af at Gade var nummer fire på Venstres opstillingsliste.

Han må dog nøjes med en andenplads med 201.626 stemmer.

Morten Løkkegaard har været Venstres spidskandidat til valget. Resultatet betyder, at Løkkegaard tager sin tredje tur i parlamentet i belgiske Bruxelles og Strasbourg i det østlige Frankrig.

Inden Løkkegaard blev politiker, arbejdede han som journalist og rådgiver i kommunikationsbranchen.

SF's mangeårige parlamentariker Margrete Auken hentede tredjeflest stemmer, efter at 199.522 vælgere satte deres kryds ved den 74-årige SF'er.

Mens Venstre står for første- og andenpladsen, er der et stykke ned til næste Venstre-politiker,

Asger Christensen sikrede sig 31.303 stemmer, hvilket takseres til en plads som nummer 12.

Det fjerde Venstre-søde går til Linea Søgaard-Lidell.

Søgaard-Lidell skal dog vente lidt med at få sin plads, da der er tale om det 14. mandat, som Danmark først får, når Storbritannien er ude af EU.

Regeringspartiet Venstre havde for fem år siden et skuffende valg, hvor det kun blev til to mandater.

Det tal blev søndag fordoblet, da partiet fik den største vælgertilslutning.

Partiet fik 23,5 procent, mens Socialdemokratiet hev 21,5 procent af stemmerne i land.

Både De Radikale og SF kan notere stor fremgang og går begge frem fra ét til to mandater. De Konservative og Enhedslisten får et enkelt mandat hver.

Ud over Liberal Alliance må Alternativet og Folkebevægelsen mod EU vinke farvel til drømmen om Europa-Parlamentet. Kun sidstnævnte var repræsenteret i forvejen.

/ritzau/