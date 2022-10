Løkkes fynske kandidater vil ikke forklare uenighed i kandidattest

Moderaterne stormer frem i målinger og står til at få et ekstraordinært godt valg. Men flere af kandidaterne er uenige på centrale politikområder og har meldt afbud til interviews, fordi de ikke må udtale sig.

De skriver TV 2 Fyn.

De fire fynske kandidater er lodret uenige i 10 ud af 30 spørgsmål i en kandidattest. Det betyder, at en kandidat har svaret direkte modsat af en anden kandidat.

TV 2 Fyn havde aftalt interviews med fire kandidater, men kort før aftalen meldte de alle fire afbud. Ifølge en af kandidaterne fik de at vide, at de ikke må deltage i interviews.

Vedkommende ville dog ikke sige, hvem der havde sagt det i partiet og henviser til Moderaternes politiske chef, Jakob Engel-Schmidt.

Han siger til tv-kanalen, at han ikke har forbudt de fynske kandidater at stille op til interview.

- Jeg afviser klart, at jeg har ringet til fire kandidater og blandet mig i, hvordan de fører deres valgkamp.

- Det er også rigtigt, at vi siger til kandidaterne, at når det kommer til kandidattest, så kan det godt betale sig at spørge tv-stationerne, hvad det handler om, for kandidattestene er jo så håbløst unuancerede, siger han.

Det er første gang, Moderaterne stiller op til et folketingsvalg, hvorfor der er uvished om en del af partiets politik.

Med partiets udsigt til markant politisk indflydelse efter valget havde TV 2 Fyn derfor aftalt interviews med samtlige fire fynske kandidater for at blive klogere på, hvad de egentlig mener.

/ritzau/