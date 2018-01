Løkkes hovedpine er både LA og DF

Liberal Alliance er problemet, når der forhandles om skat og udlændinge, mener Kristian Thulesen Dahl. Dybe spændinger mellem parterne, siger kommentator.

Der blev debatteret heftigt fra scenen lørdag eftermiddag mellem den radikale leder, Morten Østergaard, finansminister Kristian Jensen (V) og DF-formand Kristian Thulesen Dahl ved De Radikales nytårsstævne i Nyborg.

Mest så den radikale leder til. For der er ingen tvivl om, at De Radikales to lørdagsgæster kommer til at spille hovedroller, når forhandlingerne om skat og udlændinge genoptages i januar.