Løkkes løfte om grønne biler vil koste statskassen milliarder

Der følger en markant milliardregning med regeringens grønne ambitioner. Regeringens svar er en kommission.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) målsætning om, at der i 2030 kører mere end en million grønne biler i Danmark vil slå et milliardhul i statskassen.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

I et regeringsnotat, der er rettet mod Socialdemokratiets ambition om 500.000 grønne biler i 2030, advarer Skatteministeriet om, at staten står til at miste et tocifret milliardbeløb alene i manglende indtægter fra bilafgifter.

Hullet opstår, fordi elbiler skal erstatte konventionelle biler, der giver større indtægter fra en række afgifter.

Regeringens egne beregninger viser, at ambitionen om blot en halv million grønne biler samlet vil koste 25 milliarder kroner i tabte afgifter frem mod 2030.

Alligevel mere end fordoblede Løkke målsætningen i sin tale ved Folketingets åbning. Det efterlader en langt større milliardregning.

- Det bliver en meget voldsom regning, siger analysechef i den borgerlige tænketank Cepos, Otto Brøns-Petersen, der har en fortid i Skatteministeriet.

Finansministeriet og Skatteministeriet har ifølge Jyllands-Postens oplysninger advaret om de økonomiske konsekvenser af både at sætte en slutdato i 2030 for salget af benzin- og dieselbiler samt en målsætning om over en million grønne biler samme år.

Alligevel valgte Løkke, få dage før han præsenterede det for offentligheden, at trumfe de grønne mål igennem.

Og når regeringen tirsdag præsenterer sin samlede klimaplan, vil der ikke være præcise svar på, hvordan det forventede milliardtab skal dækkes.

I stedet nedsætter regeringen en transportkommission, der blandt andet skal adressere den store milliardregning.

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, kalder det direkte "uansvarligt".

- Der skal være sikkerhed for statens provenu, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Løkke anerkendte selv i åbningsdebatten torsdag, at de omkring 50 milliarder kroner, som staten årligt indkasserer fra bilrelaterede afgifter, vil blive udhulet:

- Det er en kæmpe udfordring, sagde Løkke fra talerstolen.

Statsministeren afviser, at målsætningerne om en omstilling af danskernes biler er uansvarlige:

- Vi skal diskutere, hvordan vi får lavet en troværdig rejse, der bringer os derhen uden et hul i kassen, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/