Løkkes nye partis hjemmeside går i luften uden store navne

På Moderaternes nye hjemmeside fremgår det blandt andet, at filmproducent Peter Aalbæk Jensen støtter partiet.

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen er natten til søndag gået i luften med sit nye parti Moderaternes hjemmeside.

Af hjemmesiden fremgår det blandt andet, hvilke medlemmer de forskellige storkredse rundt om i landet har.

Iblandt dem er der ikke umiddelbart nogen kendte navne eller prominente politikere.

Det var i forvejen kendt, at Jakob Engel-Schmidt er sekretariatschef og Jeppe Søe kommunikationschef i partiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en video fremgår det, at filmproducer Peter Aalbæk Jensen støtter partiet.

Han fremhæver blandt andet partiets vision om at bryde med blokpolitikken.

- Første gang jeg hørte, at Lars Løkke med store personlige konsekvenser ville bryde fløjkrigene, søge mod midten og styrke sammenhængskraften – det var jeg vild med, siger Peter Aalbæk Jensen i en video på hjemmeside.

Den tidligere Venstre-statsminister annoncerede partiets navn grundlovsdag sidste år, efter at han 1. januar 2021 meldte sig ud af Venstre.

Grundlovsdag i år vil Moderaterne holde stiftende landsmøde i Vejle og præsentere værdiprogram og kandidaterne til det næste folketingsvalg.

Lørdag aften fremlagde Lars Løkke et af sine politiske forslag i Politiken. Forslaget gik ud på at lade folk, der har været på kontanthjælp i årevis, få lavere ydelse, men slippe for systemet.

Forslaget er målrettet de omkring 7000 mennesker, som har været uafbrudt på kontanthjælp i mindst ti år.

Forslaget er et blandt flere, som Lars Løkke Rasmussen har præsenteret i forskellige medier de seneste dage.

Til Weekendavisen har Lars Løkke Rasmussen givet sine overordnede tanker om Moderaternes skattereform.

Den er bygget op om fem hovedelementer. Jobfradraget skal blandt andet "mangedobles" til gavn for dem, som har den laveste indkomst.

Desuden skal skatten på aktier, iværksætteri og investeringer sænkes, mens grænsen for at betale topskattens 15 procent skal sættes markant op, samtidig med at der genindføres en mellemskat på ti procent.

/ritzau/