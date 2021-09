Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, kommer på stemmesedlen til næste folketingsvalg, som senest finder sted i 2023.

Det står fast onsdag, hvor Moderaterne på vælgererklæring.dk under Indenrigs- og Boligministeriet har rundet de nødvendige 20.182 vælgererklæringer, som er kravet for at blive opstillingsberettiget.

/ritzau/