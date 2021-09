Løkkes parti tager stormskridt mod stemmesedlen

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, har de seneste dage næsten fordoblet sit antal af vælgererklæringer.

Dermed har Moderaterne fået over to tredjedele af de vælgererklæringer, der skal til for at blive opstillingsberettiget ved næste valg.

Moderaterne har siden juni indsamlet vælgererklæringer med henblik på at komme på stemmesedlen ved næste valg.

De første par måneder skred indsamlingen stille og roligt frem, men siden weekenden har den taget fart.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge partiet selv havde det omkring 7400 vælgererklæringer søndag ved midnat.

Et døgn senere var der næsten 9000, og tirsdag aften omkring klokken 19.30 har Moderaterne rundet 14.000.

Målet er de 20.182 vælgererklæringer, der giver et parti en plads på stemmesedlen.

Det svarer til en 175.-del af alle gyldige stemmer ved seneste folketingsvalg. Tallet 175 er ikke et tilfældigt tal. Der skal fordeles 175 mandater i Danmark ved et folketingsvalg.

Sammen med de fire nordatlantiske medlemmer udgør de Folketinget.

Alle partier, der blev valgt til Folketinget ved seneste valg, er automatisk på stemmesedlen næste gang.

Derudover har to partier sikret sig adgang til stemmesedlen ved næste valg til Folketinget: Kristendemokraterne og Veganerpartiet.

Når et parti bliver opstillingsberettet, begynder det også at optræde i diverse meningsmålinger.

For nuværende skiller særligt to partier sig ud i jagten på at slutte sig til de andre partier på stemmesedlen ved næste valg.

Udover Moderaterne er det Frie Grønne, som har omkring 16.500 godkendte vælgererklæringer. Her skrider indsamlingen ikke frem med samme hast som Moderaterne. I august annoncerede partiet, at den havde rundet 16.000 vælgererklæringer.

Da en vælgererklæring varer i 18 måneder, kan partierne på et tidspunkt ende med så at sige at miste vælgererklæringer, hvis ikke de når at runde de 20.182.

I alt 139 partier indsamler vælgererklæringer ifølge Indenrigsministeriets opgørelse.

/ritzau/