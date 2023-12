Lønmodtagere fylder mere i rekordhøjt ansøgertal om julehjælp

Julehjælpsorganisationer oplever i disse år at få rekordmange ansøgninger om hjælp til gaver, mad og hygge i julen.

En af dem er Mødrehjælpen, som i år har fået over 24.000 ansøgninger om julehjælp.

Det er ifølge organisationen en stigning på 12 procent i forhold til sidste år.

Det oplyser Mødrehjælpen.

Ninna Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen, kalder det "en trist rekord".

Hun siger, at fælles for mange af dem, der søger hos Mødrehjælpen, er, at de springer receptpligtig medicin over. Og de tæller brødskiverne hver eneste uge for at være sikker på, at der er mad nok, når det er fredag.

- Så det er virkelig nogle familier, der hænger i med neglene, siger Ninna Thomsen.

Allerede i de forgangne år har mange julehjælpsorganisationer oplevet, at der blev slået rekorder i antallet af julehjælpsansøgninger.

Det skyldtes særligt, at der har været stigende priser i samfundet på grund af voksendeinflation og skyhøje energipriser.

Også hos Mødrehjælpen var 2022 et rekordår.

Ninna Thomsen siger, at der kommer flere og flere i ansøgerbunken, som har et arbejde.

- Vi har generelt mange aleneforsørgere. Altså alenemødre og alenefædre, der søger om hjælp. Så har vi også rigtig mange, som står uden for arbejdsmarkedet, og som er på kontanthjælp eller andre overførselsindkomster.

- Men vi har faktisk også set en stigning allerede fra sidste år i forhold til alenforsørgere og familier, der søger om julehjælp, også selv om de faktisk er en del af arbejdsmarkedet. Og det er en ny tendens hos os, siger Ninna Thomsen.

Julehjælpsorganisationerne er selvstændige organisationer, og derfor er det i princippet muligt at søge om julehjælp hos flere i samme år.

Adspurgt om Mødrehjælpen vil give julehjælp til en familie, som også har søgt hos en anden organisation, siger Ninna Thomsen:

- Det er klart, at vi opfordrer selvfølgelig familierne til kun at søge om hjælp hos os i Mødrehjælpen. Men vi kan ikke garantere, at der ikke også er familier, som har søgt flere steder.

- Og ved du hvad, jeg tror faktisk, at det går endda. Det er familier, der er hårdt pressede på økonomien. Så søger de julehjælp hos os og får en julekurv et andet sted, så tror jeg sådan set sagtens, at vi kan stå inde for det, siger hun.

Man kan dog ikke være sikker på, at man modtager julehjælp, hvis man er en af de mange tusinde ansøgere.

- Nej, det kan de ikke. Der er vi alt for langt fra vores indsamling lige nu. Men vi bruger hver eneste dag frem til den 19. december, hvor vores indsamling lukker til at få hentet midlerne ind, siger Ninna Thomsen.

